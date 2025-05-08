Італія

Сума трансферу становила 17,5 мільйонів євро.

Центральний захисник Ньюкасла Ллойд Келлі став повноцінним гравцем Ювентуса. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво туринського клубу активувало опцію викупу 26-річного англійця за 17,5 мільйона євро з урахуванням бонусів.

Нагадаємо, Ювентус орендував Келлі із обов'язковою опцією викупу минулої зими. Оренда коштувала три мільйони євро. На його рахунку 13 матчів.

Після 35 турів Ювентус набрав 63 очки та посідає четверте місце у Серії А, відстаючи від Аталанти на п'ять балів.

Раніше повідомлялося, що Мігель Гутьєррес зацікавив Ювентус і Наполі.