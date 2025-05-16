Англія

Відразу три гравці атакувальної лінії "сорок" отримали нові угоди від клубу.

Фулгем на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контрактів із трьома атакувальними гравцями — Адама Траоре, Гаррі Вілсоном та Раулем Хіменесом.

Нові угоди із трьома гравцями розраховані до літа 2026 року.

Цього сезону Траоре провів 39 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав сім асистів. На рахунку Вілсона п'ять голів та один асист у 25 матчах, а в активі Хіменеса – 13 голів та три гольові передачі у 41 зустрічі.

Після 36 турів Фулгем набрав 51 очко і посідає 11 місце у турнірній таблиці АПЛ.