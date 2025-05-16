Англія

На нас чекає фінальний двобій.

Головний тренер англійського Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився напередодні фіналу Кубка Англії з Крістал Пелес. Цитує іспанського фахівця BBC.

"Ми почали мляво (у матчі АПЛ із Крістал Пелас, коли "Сіті" програвав 0:2 — прим.). На початку ми грали добре, але, звичайно, після одного стандарту, під час якого ми погано захищалися, вони вийшли вперед. Але до цього ми виглядали добре.

Зараз проблема в тому, що Кубок Англії вже не пріоритет. Звичайно, ми хочемо його виграти. Раз dже ми тут — звісно, хочемо трофей. Це вкрай важливо.

Крістал Пелас — фантастична команда. Вони провели дуже хорошу другу частину сезону. Вони вже понад рік працюють з Олівером Гласнером, з одними й тими ж гравцями.

Це фінал Кубка Англії, це честь і привілей. Третій раз поспіль бути там, і ми повинні виступити добре. Ми їдемо до Лондона, щоб виграти титул", — сказав Гвардіола.

Фінал Кубка Англії між Крістал Пелас та Ман Сіті відбудеться 17 травня, о 17:00 за київським часом.