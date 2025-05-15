Нідерландець з Мілана став головною трансферною ціллю для посилення центру поля англійського гранда.
Тіджані Рейндерс, Getty Images
15 травня 2025, 12:58
Манчестер Сіті найближчим часом має намір зробити офіційну пропозицію щодо півзахисника Мілана Тіджані Рейндерса. Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо. За його словами, 26-річний нідерландець потрапив до списку пріоритетних трансферних цілей Пепа Гвардіоли на літо.
Каталонський фахівець шукає динамічного та технічного гравця, який би ефективно виконував роль "вісімки" в середині поля. Рейндерс вражає своєю універсальністю та стабільністю — у поточному сезоні він провів 51 матч за "россонері" у всіх змаганнях, записавши до свого активу 15 голів і п'ять результативних передач.
За даними Transfermarkt, його ринкова вартість оцінюється в 50 мільйонів євро, і хоча Мілан не прагне розлучатися з ключовим виконавцем, значна пропозиція з боку Сіті може змусити клуб переглянути позицію.
Раніше повідомлялось, що Консейсан та Феліш залишать Мілан.