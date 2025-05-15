Англія

Нідерландець з Мілана став головною трансферною ціллю для посилення центру поля англійського гранда.

Манчестер Сіті найближчим часом має намір зробити офіційну пропозицію щодо півзахисника Мілана Тіджані Рейндерса. Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо. За його словами, 26-річний нідерландець потрапив до списку пріоритетних трансферних цілей Пепа Гвардіоли на літо.

Каталонський фахівець шукає динамічного та технічного гравця, який би ефективно виконував роль "вісімки" в середині поля. Рейндерс вражає своєю універсальністю та стабільністю — у поточному сезоні він провів 51 матч за "россонері" у всіх змаганнях, записавши до свого активу 15 голів і п'ять результативних передач.

За даними Transfermarkt, його ринкова вартість оцінюється в 50 мільйонів євро, і хоча Мілан не прагне розлучатися з ключовим виконавцем, значна пропозиція з боку Сіті може змусити клуб переглянути позицію.

Раніше повідомлялось, що Консейсан та Феліш залишать Мілан.