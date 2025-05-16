Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 37-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Челсі та Манчестер Юнайтед.

Лондонський Челсі та Манчестер Юнайтед зіграють на Стемфорд Бридж у тридцять сьомому турі англійської Прем'єр-ліги.

Енцо Мареска, на тлі поразки від Ньюкасла (0:2), використав із перших хвилин Джеймса та Адарабіойо в обороні, тоді як Джордж гратиме на вістрі атаки.

Рубен Аморім, після поразки від лондонського Вест Гема (0:2), залучив до стартового складу Онана до рамки воріт, тоді як Лінделеф та Магвайр гратимуть у трійці центральних захисників, тоді як Мазрауї, Каземіро та Доргу гратимуть у центральній вісі.

Челсі: Санчес — Джеймс, Адарабіойо, Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Нету, К. Палмер, Мадуеке — Джордж.

Запасні: Йоргенсен, Беттінеллі, Ансельміно, Бадьяшиль, Чалоба, Гюсто, Ачімпонг, Дьюзбері-Голл, Лавія.



Манчестер Юнайтед: Онана — Лінделеф, Магвайр, Шоу — Мазрауї, Каземіро, Маунт, Доргу — Діалло, Фернандеш — Гойлунн.