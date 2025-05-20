Англія

Бельгієць не хоче ризикувати здоров'ям перед новим етапом своєї кар'єри.

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне не планує виступати за Манчестер Сіті на майбутньому Клубному чемпіонаті світу-2025.

У капітана "містян" закінчується контракт наприкінці сезону, і він вже оголосив, що стане вільним агентом.

"Я думаю, що в якомусь сенсі мені потрібно дбати про себе, тому що якщо я отримаю травму на Клубному чемпіонаті світу, що я робитиму далі. У той момент про мене ніхто не подбає. Так що є велика ймовірність, що я не гратиму, але я не знаю, можливо, і буду.

Мені треба дбати про свою сім'ю. У мене троє дітей, дружина, зараз це нелегкий процес. Цей рік пройшов не так, як ми хотіли. Це потрібно прийняти. Потрібно рухатися далі, старанно працювати і знову йти вперед", — наводить слова де Брюйне ESPN.

Цього сезону де Брюйне провів 38 матчів, у яких забив шість голів та віддав вісім гольових передач.