Клуб АПЛ хотів поповнити свій склад французьким центрбеком ще влітку 2024 року.
Олів'є Боскальї, Getty Images
20 травня 2025, 20:05
Центральний захисник ПСВ Олів'є Боскальї перебереться до Брайтона на правах вільного агента, передає портал talkSPORT.
Брайтон — Ліверпуль 3:2 Відео голів та огляд матчу 19.05.2025
Наприкінці червня 2025 року втрачає чинність контракт ейндговенців із 27-річним французом. Гравець виступав за клуб із літа 2019-го (придбали в Ніцци за 2 млн євро).
На рахунку Боскальї 11 голів і 13 асистів у 204-х матчах за ПСВ, якому він допоміг виграти чемпіонат Нідерландів (2х), а також здобути Кубок (2х) і Суперкубок країни (3х).
ПСВ — чемпіон Нідерландів сезону-2024/25
Повідомляється, що Олів'є безкоштовно посилить Брайтон. Влітку 2024 року клуб АПЛ намагався придбати його за 8.5 млн фунтів стерлінгів.
Гравець був найкращим на своїй позиції в Ередивізі-2024/25 за оцінками відомих статистичних порталів WhoScored і Sofascore.