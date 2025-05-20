Англія

Клуб АПЛ хотів поповнити свій склад французьким центрбеком ще влітку 2024 року.

Центральний захисник ПСВ Олів'є Боскальї перебереться до Брайтона на правах вільного агента, передає портал talkSPORT.

Брайтон — Ліверпуль 3:2 Відео голів та огляд матчу 19.05.2025

Наприкінці червня 2025 року втрачає чинність контракт ейндговенців із 27-річним французом. Гравець виступав за клуб із літа 2019-го (придбали в Ніцци за 2 млн євро).

На рахунку Боскальї 11 голів і 13 асистів у 204-х матчах за ПСВ, якому він допоміг виграти чемпіонат Нідерландів (2х), а також здобути Кубок (2х) і Суперкубок країни (3х).

ПСВ — чемпіон Нідерландів сезону-2024/25

Повідомляється, що Олів'є безкоштовно посилить Брайтон. Влітку 2024 року клуб АПЛ намагався придбати його за 8.5 млн фунтів стерлінгів.

Гравець був найкращим на своїй позиції в Ередивізі-2024/25 за оцінками відомих статистичних порталів WhoScored і Sofascore.