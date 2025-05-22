Англія

Матч із Борнмутом стане останнім для нідерландця — після вильоту з АПЛ клуб готується до прощання.

Руд ван Ністелрой залишить пост головного тренера Лестера після завершення сезону. Як повідомляє Sky Sports, матч 38-го туру АПЛ проти Борнмута стане прощальним для легендарного нідерландця на чолі команди.

Переговори про припинення співпраці між тренером і клубом розпочнуться наступного тижня. Лестер не планує шукати нового наставника до офіційного оголошення про відставку ван Ністелроя — з поваги до фахівця, який працював у непростий період.

Сезон-2024/25 завершився для "лисиць" провалом: команда посідає 18-те місце в таблиці з 25 очками та вилітає з Прем’єр-ліги.

Раніше повідомлялось, що Крістал Пелес та Вулвергемптон можуть підписати Варді.