Англія

Зухвалий коментар від італійського фахівця.

У 38-му турі АПЛ Челсі обіграв Ноттінгем Форест (1:0) і кваліфікувався до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

У головного тренера "синіх" Енцо Марески запитали, щоб він відповів критикам, які вважали, що Челсі "занадто молода команда, щоб вийти в Лігу чемпіонів".

Відповідь Марески була вельми прямолінійною: "Та що там говорити. Англійською я всім їм кажу: "Йдіть на**й".

Раніше визначилися всі учасники єврокубків від Англії.