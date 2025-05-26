Англія

Новий спортивний директор Андреа Берта вже налагоджує контакт із вінгером Мілана, а клуб шукає шляхи для трансферу попри високу відступну суму у 170 мільйонів євро.

Арсенал розпочав активні переговори щодо підсилення атакувальної ланки, зробивши пріоритетною ціллю вінгера італійського Мілана Рафаела Леау.

За даними Foot Mercato, новий спортивний директор «канонірів» Андреа Берта вже зв’язався з футболістом, щоб підтвердити зацікавленість клубу.

Головний тренер Мікель Артета після завершення сезону наголосив, що для Арсеналу починається новий етап розвитку, який потребує оновлення складу. Вперше за понад століття клуб не має жодного гравця, який забив би 10 і більше голів у сезоні АПЛ, що пов’язано з травмами та невдалими трансферами останніх півтора року.

Одним із варіантів посилення флангу називають Родріго з Реала, але саме стиль гри Леау вважають більш привабливим для Арсеналу.

Однак ключовою перепоною може стати висока сума відступних — 170 мільйонів євро, які "каноніри" навряд чи зможуть або захочуть заплатити повністю. Попри це, переговори вже почалися, і клуб активно шукає варіанти для укладення угоди.

Раніше повідомлялося, що Челсі націлився на Леау.