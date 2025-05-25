Англія

Португалець може змінити клубну прописку.

Лондонський Арсенал звернув увагу на вінгера італійського Мілана та збірної Португалії Рафаеля Леана. Про це повідомляє FootMercato.

За інформацією джерела, минулого тижня спортивний директор "канонірів" Андреа Берта провів телефонну розмову з 25-річним португальцем, деталі якої не розголошуються.

Зазначається, що керівництво лондонського клубу розуміє, що здійснити цей трансфер буде вкрай важко через високу ціну на футболіста, тому також розглядає інші варіанти на позицію вінгера.

Чинна трудова угода гравця з "россонері" розрахована до 30 червня 2028 року. "Клаусула" португальця складає 180 млн. євро.

Цього сезону Рафа Леан відіграв за Мілан 50 матчів, забив 12 голів та віддав 13 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Челсі націлився на Леана.