Ньюкасл на своєму офіційному сайті презентував новий комплект домашньої форми на сезон-2025/26.

Як і раніше, технічним партнером "сорок" є компанія adidas.

Нова форма виконана у традиційних біло-чорних кольорах. Дизайн створений за допомогою класичного візерунка "пастуша клітинка", що складається з маленьких квадратів.

Також зазначається, що з кожної проданої футболки Ньюкасл пожертвує 5 фунтів стерлінгів на благодійний аукціон, пов'язаний з футболом.

