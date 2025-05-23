Технічним партнером клубу є компанія adidas.
ФК Ньюкасл
23 травня 2025, 12:12
Ньюкасл на своєму офіційному сайті презентував новий комплект домашньої форми на сезон-2025/26.
Як і раніше, технічним партнером "сорок" є компанія adidas.
Нова форма виконана у традиційних біло-чорних кольорах. Дизайн створений за допомогою класичного візерунка "пастуша клітинка", що складається з маленьких квадратів.
Також зазначається, що з кожної проданої футболки Ньюкасл пожертвує 5 фунтів стерлінгів на благодійний аукціон, пов'язаний з футболом.
Перед заключним туром Ньюкасл набрав 66 очок і посідає четверте місце у турнірній таблиці АПЛ.