Англія

Важкий сезон для "містян".

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про вихід до Ліги чемпіонів за підсумками сезону-2024/25 в АПЛ. Цитує іспанського фахівця BBC.

"Ми дуже добре почали, а потім отримали імпульс. Все було в наших руках, і ми зробили свою роботу. Це був важкий сезон, але ми не здавалися. Я дуже радий і пишаюся командою. Тепер ми відновимося і проведемо наступний сезон краще.

Вихід до Ліги чемпіонів схожий на титул через перешкоди протягом всього сезону. Коли ви продовжуєте демонструвати погану форму, ви фінішуєте 10-м, 11-м, 12-м або 13-м. Така доля всіх команд у Прем'єр-лізі в листопаді, грудні або січні, і ви не можете боротися за перемогу в АПЛ, як робили це протягом багатьох років.

Люди можуть говорити: "Я не хочу знову боротися, достатньо просто потрапити в Лігу Європи". Ми продовжували грати добре, у нас були всі шанси на вихід у Лігу чемпіонів, і ми це зробили. У підсумку ми фінішували третіми — недалеко від Арсеналу, але відставання від Ліверпуля величезне. Потрібно додавати, і, сподіваюся, у нас все вийде", — сказав Гвардіола.

Ман Сіті фінішував третім у АПЛ, набравши загалом 71 пункт після 38 зіграних турів.