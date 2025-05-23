Англія

Остання можливість виграти трофей цього сезону для Ман Сіті.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про Клубний чемпіонат світу, який стартує 15-го червня в США. Цитує іспанського фахівця Marca.

"Велика честь для нас приймати участь у цьому турнірі. Це означає, що нам пощастило, тому що в минулому сезоні ми дуже добре виступили в Лізі чемпіонів і в АПЛ. Це новий турнір, і я з нетерпінням чекаю можливості взяти в ньому участь.

Було б непогано виграти клубний чемпіонат світу, ми не можемо цього заперечувати, але є ще 31 клуб, і всі хочуть того ж. Подивимося, як ми закінчимо сезон, як доберемося до США, а там буде видно, що станеться", — сказав Гвардіола.

Манчестер Сіті за підсумками жеребкування Клубного чемпіонату світу потрапив у групу G, разом з Ювентусом, Відад Касабланка та Аль-Айном.