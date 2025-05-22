Іспанія

Ілля Забарний уже записав привітання.

Український футболіст Єгор Климентьєв став гравцем Борнмута. Про це юнак повідомив у своєму Instagram.

Восьмирічний українець виступатиме у складі Борнмута U-9 під дев'ятим номером.

Захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний вже привітав свого співвітчизника.

"Привіт, Єгоре. Я тут, радий тебе вітати в академії і бути частиною цього клубу. Наш клуб росте і набирає обертів, тому бажаю тобі успіху і дуже радий тебе бачити", – сказав Забарний.

За тур до фінішу сезону Борнмут набрав 53 очки та посідає 11 місце у турнірній таблиці АПЛ.