Іспанія 22 травня 2025, 21:39 Борнмут підписав юного українця Ілля Забарний уже записав привітання. Єгор Климентьєв, Instagram 22 травня 2025, 21:39 Український футболіст Єгор Климентьєв став гравцем Борнмута. Про це юнак повідомив у своєму Instagram. Восьмирічний українець виступатиме у складі Борнмута U-9 під дев'ятим номером. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yegor Klymentiev | football player🇺🇦🇬🇧 (@yegor.klymentiev) Захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний вже привітав свого співвітчизника. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yegor Klymentiev | football player🇺🇦🇬🇧 (@yegor.klymentiev) "Привіт, Єгоре. Я тут, радий тебе вітати в академії і бути частиною цього клубу. Наш клуб росте і набирає обертів, тому бажаю тобі успіху і дуже радий тебе бачити", – сказав Забарний. За тур до фінішу сезону Борнмут набрав 53 очки та посідає 11 місце у турнірній таблиці АПЛ. Команди Борнмут Facebook