Англія

Захисник подякував рідному клубу перед офіційним переходом до Реалу.

Трент Александер-Арнолд провів свій прощальний матч за Ліверпуль у зустрічі проти Крістал Пелас (1:1), після чого взяв участь у святковому параді на честь перемоги команди в АПЛ. Хоча його майбутній перехід до Реалу викликав змішані емоції серед фанатів, уболівальники тепло підтримали захисника, провівши його оплесками.

"Ідеальне прощання. Дякую вам від щирого серця, я люблю своє місто", — написав 26-річний Трент у соцмережі X, висловивши свою вдячність клубу та вболівальникам.

Очікується, що Реал Мадрид офіційно оголосить про трансфер найближчим часом, ймовірно до початку Клубного чемпіонату світу. Існує також ймовірність, що перехід відбудеться раніше, якщо мадридський клуб погодиться компенсувати Ліверпулю дострокове розірвання контракту.