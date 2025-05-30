Чинний контракт футболіста розрахований до літа 2027 року.
Габріел Магальяес, Getty Images
30 травня 2025, 10:37
Захисник Арсеналу Габріел Магальяес близький до того, щоб укласти новий контракт з лондонським клубом. Про це повідомляє ВВС.
За інформацією джерела, переговори між сторонами перебувають на просунутій стадії. Очікується, що 27-річний футболіст підпише контракт з "канонірами" до літа 2030 року.
Чинний контракт футболіста розрахований до літа 2027 року. Цього сезону Габріел провів 42 матчі, в яких забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.
За підсумками сезону Арсенал посів друге місце у турнірній таблиці АПЛ, відставши від чемпіонського Ліверпуля на десять балів.