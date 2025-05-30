Англія

Новий тренер Леверкузена Ерік тен Гаг отримає досвідченого воротаря з Прем'єр-ліги.

Воротар Брентфорда Марк Флеккен найближчим часом стане гравцем Байєра. Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, нідерландець вже погодив особисті умови контракту з леверкузенським клубом. Угода буде розрахована до червня 2028 року.

Баєр та Брентфорд узгодили суму трансферу 31-річного голкіпера — вона складе близько 14 мільйонів євро. Флеккен стане одним із перших підписань Еріка тен Гага, який нещодавно очолив Баєр після завершення роботи з Манчестер Юнайтед.

У сезоні-2024/25 Марк Флеккен провів 37 матчів у чемпіонаті Англії, у вісьмох з яких зберіг свої ворота недоторканими.

Очікується, що перехід буде офіційно оформлено найближчими днями.

Нагадаємо, Ярмолюк продовжив контракт із Брентфордом до 2031 року.