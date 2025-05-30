Англія

Француз не зміг заграти в Лондоні.

Нападник лондонського Челсі Крістофер Нкунку влітку залишить "пенсіонерів". Про це повідомляє відомий італійський інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, це обопільне рішення клубу та гравця, які не бачать більше перспектив у подальшій співпраці.

Зазначається, що після низки травм, Нкунку так і не зміг переконати керівництво та головного тренера Челсі Енцо Мареску в тому, що він може бути ключовим гравцем "синіх".

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.

Цього сезону Крістофер Нкунку відіграв за Челсі 42 матчі, забив 14 голів та віддав 5 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль цікавиться Нкунку.