Англія

Сума трансферу становитиме близько 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нападник Іпсвіча Ліам Делап незабаром стане гравцем Челсі, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони змогли домовитися про трансфер 22-річного англійця за 30 мільйонів фунтів стерлінгів — саме таку суму відступних прописано в контракті гравця.

Також зазначається, що Манчестер Сіті не має наміру активувати зворотну опцію викупу і гравець підпише довгостроковий контракт з "синіми".

Цього сезону Делап провів 39 матчів, у яких забив 12 голів та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Челсі перервав гегемонію іспанських команд у єврокубкових фіналах.