Сума трансферу становитиме близько 30 мільйонів фунтів стерлінгів.
Ліам Делап, Getty Images
29 травня 2025, 20:45
Нападник Іпсвіча Ліам Делап незабаром стане гравцем Челсі, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, сторони змогли домовитися про трансфер 22-річного англійця за 30 мільйонів фунтів стерлінгів — саме таку суму відступних прописано в контракті гравця.
Також зазначається, що Манчестер Сіті не має наміру активувати зворотну опцію викупу і гравець підпише довгостроковий контракт з "синіми".
Цього сезону Делап провів 39 матчів, у яких забив 12 голів та віддав дві результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Челсі перервав гегемонію іспанських команд у єврокубкових фіналах.