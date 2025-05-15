Туреччина

Нігерієць проводить видатний сезон в Туреччині.

Нападник Наполі Віктор Осімген, який на правах оренди виступає за Галатасарай, встановив рекорд в стамбульському клубі. Про це повідомляє Hurriyet.

Напередодні, 26-річний нігерієць оформив гольовий дубль у фіналі Кубка Туреччини проти Трабзонспора (3:0). Таким чином, форвард забив вже 35 м'ячів у складі "левів" у поточному сезоні. Жодному іншому іноземному футболісту не вдавалося досягти цієї позначки у футболці Галатасарая.

Осімген побив рекорд легендарного бразильця Маріо Жардела, який в сезоні-2000/01 забив за стамбульський клуб 34 голи.

Цього сезону Віктор Осімген відіграв за Галатасарай 39 матчів, забив 35 голів та віддав 8 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Осімген не хоче грати в Саудівській Аравії та має намір перейти до Ювентуса.