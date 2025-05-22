Ліга Європи

У команді найкращих представники шести клубів.

УЄФА представив символічну збірну за підсумками розіграшу Ліги Європи у сезоні-2024/25.

До символічної збірної найкращих увійшли чотири гравці Тоттенгема, який став переможцем турніру. МЮ, який брав участь у фіналі Ліги Європи, представляють два гравці.

Два представники у команді сезону у норвезького клубу Буде/Глімт, а по одному від Атлетіка, Айнтрахта та Ліона.

Символічна збірна Ліги Європи-2024/25

Воротар: Гульєльмо Вікаріо (Тоттенгем).

Захисники: Фредрік-Андре Бйоркан (Буде/Глімт), Робін Кох (Айнтрахт), Крістіан Ромеро (Тоттенгем), Педро Порро (Тоттенгем).

Півзахисники: Каземіро (Манчестер Юнайтед), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Патрік Берг (Буде/Глімт).

Нападники: Ніко Вільямс (Атлетік), Домінік Соланке (Тоттенгем), Раян Шеркі (Ліон).

Раніше повідомлялося, що Ромеро — найкращий гравець Ліги Європи у сезоні-2024/25.