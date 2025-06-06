Англія

Англійський вінгер вирішив попрощатися з "містянами" після втрати ролі у команді.

Джек Гріліш, вінгер Манчестер Сіті та збірної Англії, ухвалив рішення залишити клуб цього літа. Про це повідомляє talkSPORT.

29-річний футболіст вважає, що його етап у складі чемпіонів Англії завершено. Остаточну крапку в цьому рішенні поставив фінал Кубка Англії проти Крістал Пелес, у якому Гріліш залишився на лаві запасних, а також невключення до заявки на Клубний чемпіонат світу-2025.

Основним варіантом продовження кар’єри для Гріліша наразі виглядає переїзд до Серії A — інтерес до футболіста проявляє Наполі, який планує серйозне оновлення складу.

Нагадаємо, Гріліш став найдорожчим трансфером в історії Манчестер Сіті, перейшовши з Астон Вілли у серпні 2021 року за 117,5 млн євро. У сезоні-2024/25 він поступово втратив місце в основному складі, провівши 32 матчі у всіх турнірах, у яких забив три м’ячі та віддав п'ять результативних передач.