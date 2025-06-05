Захисник Манчестер Юнайтед став пріоритетною трансферною ціллю неаполітанців перед сезоном-2025/26.
Лісандро, gettyimages
05 червня 2025, 13:59
Наполі активно працює над підсиленням оборонної лінії перед новим сезоном і, за інформацією Fichajes, зробив Лісандро Мартінеса з Манчестер Юнайтед одним із головних кандидатів на трансфер влітку.
Після тріумфального здобуття Скудетто керівництво клубу має на меті зміцнити команду для боротьби за захист титулу в Серії A.
Попри проблеми з травмами у попередньому сезоні, Мартінес провів 32 матчі за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах, забивши два голи та оформивши два асисти. Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 40 мільйонів євро.
Нагадаємо, Осімген отримав шалену пропозицію щодо зарплати від Аль-Хіляля.