Англія

Новий тренер може прийти з Брентфорда.

Наставник Брентфорда Томас Франк — головний претендент на заміну Анже Постекоглу в Тоттенгемі після звільнення австралійця.

Данський фахівець стабільно працює в англійському футболі й має хорошу репутацію серед керівників Тоттенгема. Очікується, що переговори можуть розпочатися вже найближчими днями.

Томас Франк тренує Брентфорд із середини жовтня 2018 року. До цього він майже два роки входив до тренерського штабу "бджіл".

Останній чемпіонат Англії Брентфорд завершив на 10-й позиції.

Раніше повідомлялося, що Баєр погодив трансфер Флеккена.