Англія

Ліверпуль зробив серйозну ставку на Вірца, але з Баєром поки домовитись не вдається.

Згідно з інформацією журналіста The Athletic Девіда Орнштейна, Ліверпуль зробив офіційну пропозицію Баєру щодо трансферу Флоріана Вірца. Клуб з Мерсісайду запропонував 100 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 118,65 млн євро) як основну суму, а також додаткові 13 мільйонів фунтів (приблизно 15,4 млн євро) у вигляді бонусів. Важливо, що більша частина бонусів є фактично гарантованою.

Проте, за інформацією джерела, Ліверпуль не збирається збільшувати суму пропозиції до 150 мільйонів євро — саме стільки хоче отримати Баєр за трансфер свого головного таланту. Керівництво леверкузенського клубу розглядає лише пропозиції, які наближаються до цієї оцінки.

Контракт Флоріана Вірца з Баєром чинний до літа 2027 року, що дає "фармацевтам" серйозні переговорні позиції. У сезоні-2023/24 атакувальний півзахисник провів 45 матчів за клуб, у яких забив 16 голів і зробив 14 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що з Леверкузена до Ліверпуля переїхав правий захисник Джеремі Фрімпонг.