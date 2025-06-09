Англія

Сума трансферу становитиме близько 35 мільйонів євро.

Півзахисник Ліона Раян Шеркі незабаром стане гравцем Манчестер Сіті. Про це повідомляє L'Équipé.

За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про трансфер 21-річного француза після прямого діалогу — сума трансферу становитиме близько 35 мільйонів євро з бонусами.

Також зазначається, що сам футболіст вже погодив особистий контракт із клубом АПЛ, який буде розрахований на п'ять років.

Очікується, що трансфер буде повністю завершено до старту Клубного чемпіонату світу.

Минулого сезону Шеркі провів 44 матчі, в яких забив 12 голів та віддав 20 гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Карсон залишає Манчестер Сіті після шести років у клубі.