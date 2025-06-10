Англія

Про деталі перемовин не повідомляється.

Евертон на своєму офіційному сайті оголосив про відхід низки гравців, а також заявив, що з деякими футболістами тривають переговори про продовження контрактів.

Керівництво "ірисок" продовжує переговори про нові контракти для захисників — Майкла Кіна та Шеймуса Коулмана, а також півзахисника Ідрісси Гує та нападника Домініка Калверта-Льюїна.

Контракти всіх перерахованих вище гравців розраховані до 30 червня 2025 року.

Також клуб оголосив про відхід воротарів — Асміра Беговича та Жуана Віржинії, захисників Ешлі Янга та Мейсона Голгейта, півзахисника Абдулая Дукуре та нападаючого Ніла Мопе.

Крім цього, склад "ірисок" залишать чотири орендовані гравці — півзахисники Джек Гаррісон (Лідс), Єспер Ліндстрем (Наполі), Орель Мангаля (Ліон) та форвард Армандо Броя (Челсі).

Нагадаємо, за підсумками сезону Евертон, за який виступає українець Віталій Миколенко, посів 13 місце у турнірній таблиці АПЛ.