Англія

Лондонський клуб погодив усі деталі з новим тренерським штабом — головним асистентом стане Джастін Коутчрейн.

Тоттенгем знаходиться на фінальній стадії оформлення контракту з новим головним тренером — Томасом Франком. Як повідомляє The Athletic, остаточну угоду вдалося досягти після домовленості про перехід Джастіна Коутчрейна, який стане асистентом данського спеціаліста.

Переговори певний час затримувалися через статус самого Коутчрейна — 43-річного тренера хотіли залишити у Брентфорді, де він мав високу довіру, також був цікавий іншим клубам. Проте врешті він вирішив приєднатися до Франка в Лондоні.

До нового тренерського штабу також увійдуть Кріс Гаслам і Джо Ньютон, які раніше працювали з Франком у Брентфорді.

За підсумками сезону Брентфорд посів десяте місце у турнірній таблиці АПЛ, тоді як Тоттенгем фінішував на 17 позиції, але став переможцем Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем продовжив контракт з Девісом.