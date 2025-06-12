Англія

Футболіст висловився про підписання контракту з "червоними дияволами".

Новачок МЮ Матеус Кунья прокоментував підписання контракту із манкуніанцями до 2030 року з можливістю продовження ще на рік.

"Складно підібрати слова, щоб описати мої емоції від того, що я став гравцем Манчестер Юнайтед. Ще з дитинства, коли в Бразилії я дивився матчі Прем’єр-ліги по телевізору у бабусі вдома, Юнайтед був моїм улюбленим англійським клубом. Я мріяв вдягнути цю червону футболку. Хочу подякувати своїй родині та всім, хто допоміг мені здійснити цю мрію.

З нетерпінням чекаю початку передсезонної підготовки, щоб познайомитися з партнерами та готуватись до нового сезону. Весь мій фокус зараз на тому, щоб старанно працювати, стати важливою частиною команди та допомогти повернути клуб на вершину", — сказав бразилець.

Нагадаємо, раніше Матеус Кунья побажав Рубену Аморіму "підкорити увесь світ", відповідаючи на питання щодо свого ставлення до португальського фахівця.