Англія

Англійський клуб зробив серйозну пропозицію щодо іспанця, але римляни наразі не готові до продажу.

Центральний захисник Лаціо Маріо Гіла опинився у сфері інтересів Борнмута. Як повідомляє італійський журналіст Альфредо Педула, англійці звернулися до римського клубу з наміром підписати іспанського оборонця, однак їхня пропозиція була відхилена.

Сума потенційного трансферу не розголошується, але джерела зазначають, що вона була досить вагомою. Втім, Лаціо не має наміру розлучатися з одним зі своїх ключових оборонців у цьому трансферному вікні.

Інтерес Борнмута до Гіли виглядає логічним на тлі змін у центрі захисту — клуб уже попрощався з Діном Гюйсеном, а Ілля Забарний, за повідомленнями, близький до переходу в ПСЖ. У такій ситуації керівництво "вишень" розглядає варіанти термінового посилення.

У минулому сезоні Серії А 23-річний Маріо Гіла провів 32 поєдинки, забив один м’яч і отримав дев’ять жовтих карток. За даними Transfermarkt, ринкова вартість гравця становить 28 мільйонів євро.