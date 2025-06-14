Англія

Італієць до такого не звик.

Головний тренер чемпіона Італії Наполі Антоніо Конте пригадав роботу в лондонському Тоттенгемі. Його слова наводить Sky Sport Italia.

"Це був безперечно важкий рік: я прийшов у Тоттенгем в листопаді, коли команда була 9-ю в турнірній таблиці, і в перший же рік ми опинилися в Лізі чемпіонів, обігнавши Арсенал.

Для Тоттенгема потрапити в Лігу чемпіонів — це практично те ж саме, що виграти Прем'єр-лігу.

Я досі пам'ятаю, як наприкінці останнього матчу проти Норвіча, який ми виграли, команда святкувала цю віху в роздягальні. Я сказав співробітникам свого штабу: "Ми не звикли до такого святкування". У тому сенсі, що нам не потрібно святкувати потрапляння в Лігу чемпіонів. Ми звикли святкувати інші речі", — сказав Конте.

Раніше повідомлялося, що Томас Франк — головний тренер Тоттенгема.