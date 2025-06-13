Італія

Італійський тренер зізнався, що не все було ідеально в чемпіонському сезоні, але підкреслив важливість єдності для майбутніх успіхів.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте поділився своїми думками про непростий шлях команди до чемпіонства та проблеми, з якими зіткнувся під час сезону.

Фахівець зізнався, що втрата Хвічі Кварацхелії взимку суттєво вплинула на команду, а також згадав про незадоволення літньою трансферною кампанією. За словами Конте, підписання новачків відбулося надто пізно — лише в останній тиждень трансферного вікна.

"Мені здається, всі розуміють, що сталося в січні, коли команду покинув Хвіча Кварацхелія. Протягом сезону відбувалися деякі речі, які не дуже тішили мене. Якщо ви згадаєте, нові гравці приєдналися до команди лише в останній тиждень літнього трансферного вікна. Це, чесно кажучи, мені не сподобалось.

Я не маю потреби виправдовуватися, але коли ти підписуєш контракт, у тебе є певні обов'язки перед клубом. Ми поговорили, і керівництво визнало свої помилки, таке трапляється.

Ми повинні тепер захистити чемпіонський титул, тож маємо працювати разом. Я підписав трирічний контракт із Наполі. Нам необхідно було закласти міцний фундамент на майбутнє і повернутися до єврокубків. Ми не думали про перемогу в Серії А", — сказав Конте.

Попри труднощі, Наполі під керівництвом Конте виграв Серію А сезону-2024/25, здобувши 82 очки. Це другий титул за три роки для неаполітанського клубу.