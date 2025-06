Оцінюємо сезон українських футболістів, які більш-менш регулярно грали в топових європейських лігах. Не всі легіонери потрапили до списку з об'єктивних причин. Руслану Маліновському заважали травми, Віктор Коваленко та Едуард Соболь майже не виходили на поле. Максимальний бал – 10.

Найгірший сезон Зінченка в АПЛ. Він ніколи не отримував так мало ігрової практики – 800 хвилин у всіх турнірах. Пошкодження не можуть бути виправданням. Олександр з тріском програв конкуренцію зліва в обороні, ставши 3-4 вибором на позицію. Льюїс-Скеллі швидший і сміливіший, Калафіорі краще захищається і більше пропонує в атаці. В українця не залишилось козирів проти молодших конкурентів.

Зінченко виграв від ситуації наприкінці сезону: підбитий травмами Арсенал дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів і не мав турнірних завдань на фініші АПЛ. Багато прохідних матчів + необхідність ротації = шанси для Сашка в центрі поля. Він кілька разів вийшов у ролі "вісімки" та навіть забив красень-гол ПСВ, але так і не показав достатнього рівня креативу та інтенсивності, щоб претендувати на появу у важливих матчах.

Зінченко зробив собі ін'єкцію впевненості перед збірною, а місце в Арсеналі вигризти буде складно

Олександр три роки тому разом з Жезусом прийшов з Манчестер Сіті та підтягнув Арсенал до високих стандартів. Однак команда продовжила розвиватись і переросла їх. Мабуть, час рухатись далі. Чутки про Боруссію надихають. У Дортмунді дірка на лівому фланзі, а приклад Мактомінея показує, як добротний футболіст з АПЛ стає суперзіркою в трішки слабшому чемпіонаті.

Процес становлення Забарного як елітного центрбека продовжився. Ілля виправдовує видані аванси, розвиваючись в усіх напрямках. Найкращий молодий центральний захисник топ-ліг за просуванням м'яча (передачі + ривки) – дуже солідне досягнення. З зими менше за Борнмут у чемпіонаті пропустив тільки Арсенал.

Ілля також прокачав універсалізм в рамках своєї позиції. До травми Сенесі українець діяв більш стримано без м'яча, страхував партнера. Коли аргентинець потрапив у лазарет, довелося освоїти його функції: агресивно висуватись за суперниками, вступати у відбір на чужій половині відразу після втрат, пресингувати по всьому полю. Забарний впорався і з цим, виділяючись на фоні АПЛ і допомагаючи Гюйсену створювати імідж. Єдиний негативний епізод – вилучення проти "вулвз", яке обірвало переможну ходу команди.

Сучасний футбол Борнмута готує Забарного до трансферу в європейський гранд. Власне, вже підготував. "Він, мабуть, найбільше серед всіх недоотримує уваги", – каже Джеймі Реднапп. Можливо, доведеться ще на сезон затриматись у Борнмуті, адже клуб продав іншого центрбека в Реал і незабаром відпустить Керкеза. Але поки "вишень" тренує Іраола, залишатись – не проблема.

Миколенко завдяки фірмовій самовіддачі ніколи не падає нижче певного рівня. У першій половині сезону було важко на фоні загальної хандри Евертона, але з приходом Моєса український фулбек отримав нове дихання. "Іриски" йшли за графіком єврокубкових команд, а сам Віталій почав активніше працювати на атаку.

Якщо порівнювати з минулим чемпіонатом, то в АПЛ-2024/25 Миколенко у 2,5 раза частіше пасував у чужий штрафний майданчик і виконав удвічі більше ривків з м'ячем. З'явились приємні аномалії, як от проти Ноттінгем Форест, де він став лідером за передачами в складі обох команд. Віталій і сам задоволено говорить про трансформацію.

Водночас захисні показники не просіли. Українець закріпився в статусі майстра з оборони 1в1, видавши черговий класний перфоманс проти Салаха. Миколенко на своєму місці в Евертоні. Ще один рік контракту – клуб повинен запропонувати нову угоду, а гравцю збірної України немає причин відмовлятись.

Допінгова справа з грудня залишила Мудрика без футболу. Перед тим Михайло не вразив нового тренера та мало грав у чемпіонаті. Бодай наблизитись до основної 11-ки так і не вдалось. Але регулярну ігрову практику забезпечувала Ліга конференцій.

У шести матчах ЛК Мудрик оформив 3+3 за системою гол+пас. Проти суперників третього ешелону він в порядку. Насмішок у соцмережах восени стало менше. Після розв'язання допінгових проблем українець ще матиме другий шанс в команді рівня Ліги конференцій. Про щось більше, звісно, треба забути.

Єгор розпочинав сезон в ротації, а завершив – в основі Брентфорда. Півтори тисячі хвилин в АПЛ – прорив для 21-річного українця. Він скористався травмами конкурентів і закріпився в стартовому складі, вийшовши на третє місце в ієрархії хавбеків команди. Новий контракт став логічним кроком.

