Англія

Football.ua аналізує рік провідних гравців збірної України за кордоном.

Оцінюємо сезон українських футболістів, які більш-менш регулярно грали в топових європейських лігах. Не всі легіонери потрапили до списку з об'єктивних причин. Руслану Маліновському заважали травми, Віктор Коваленко та Едуард Соболь майже не виходили на поле. Максимальний бал – 10.

Олександр Зінченко – 3

Найгірший сезон Зінченка в АПЛ. Він ніколи не отримував так мало ігрової практики – 800 хвилин у всіх турнірах. Пошкодження не можуть бути виправданням. Олександр з тріском програв конкуренцію зліва в обороні, ставши 3-4 вибором на позицію. Льюїс-Скеллі швидший і сміливіший, Калафіорі краще захищається і більше пропонує в атаці. В українця не залишилось козирів проти молодших конкурентів.

Зінченко виграв від ситуації наприкінці сезону: підбитий травмами Арсенал дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів і не мав турнірних завдань на фініші АПЛ. Багато прохідних матчів + необхідність ротації = шанси для Сашка в центрі поля. Він кілька разів вийшов у ролі "вісімки" та навіть забив красень-гол ПСВ, але так і не показав достатнього рівня креативу та інтенсивності, щоб претендувати на появу у важливих матчах.

Зінченко зробив собі ін'єкцію впевненості перед збірною, а місце в Арсеналі вигризти буде складно

Олександр три роки тому разом з Жезусом прийшов з Манчестер Сіті та підтягнув Арсенал до високих стандартів. Однак команда продовжила розвиватись і переросла їх. Мабуть, час рухатись далі. Чутки про Боруссію надихають. У Дортмунді дірка на лівому фланзі, а приклад Мактомінея показує, як добротний футболіст з АПЛ стає суперзіркою в трішки слабшому чемпіонаті.

Ілля Забарний – 9

Процес становлення Забарного як елітного центрбека продовжився. Ілля виправдовує видані аванси, розвиваючись в усіх напрямках. Найкращий молодий центральний захисник топ-ліг за просуванням м'яча (передачі + ривки) – дуже солідне досягнення. З зими менше за Борнмут у чемпіонаті пропустив тільки Арсенал.

Ілля також прокачав універсалізм в рамках своєї позиції. До травми Сенесі українець діяв більш стримано без м'яча, страхував партнера. Коли аргентинець потрапив у лазарет, довелося освоїти його функції: агресивно висуватись за суперниками, вступати у відбір на чужій половині відразу після втрат, пресингувати по всьому полю. Забарний впорався і з цим, виділяючись на фоні АПЛ і допомагаючи Гюйсену створювати імідж. Єдиний негативний епізод – вилучення проти "вулвз", яке обірвало переможну ходу команди.

Сучасний футбол Борнмута готує Забарного до трансферу в європейський гранд. Власне, вже підготував. "Він, мабуть, найбільше серед всіх недоотримує уваги", – каже Джеймі Реднапп. Можливо, доведеться ще на сезон затриматись у Борнмуті, адже клуб продав іншого центрбека в Реал і незабаром відпустить Керкеза. Але поки "вишень" тренує Іраола, залишатись – не проблема.

Віталій Миколенко – 7

Миколенко завдяки фірмовій самовіддачі ніколи не падає нижче певного рівня. У першій половині сезону було важко на фоні загальної хандри Евертона, але з приходом Моєса український фулбек отримав нове дихання. "Іриски" йшли за графіком єврокубкових команд, а сам Віталій почав активніше працювати на атаку.

Якщо порівнювати з минулим чемпіонатом, то в АПЛ-2024/25 Миколенко у 2,5 раза частіше пасував у чужий штрафний майданчик і виконав удвічі більше ривків з м'ячем. З'явились приємні аномалії, як от проти Ноттінгем Форест, де він став лідером за передачами в складі обох команд. Віталій і сам задоволено говорить про трансформацію.

Водночас захисні показники не просіли. Українець закріпився в статусі майстра з оборони 1в1, видавши черговий класний перфоманс проти Салаха. Миколенко на своєму місці в Евертоні. Ще один рік контракту – клуб повинен запропонувати нову угоду, а гравцю збірної України немає причин відмовлятись.

Михайло Мудрик – 2

Допінгова справа з грудня залишила Мудрика без футболу. Перед тим Михайло не вразив нового тренера та мало грав у чемпіонаті. Бодай наблизитись до основної 11-ки так і не вдалось. Але регулярну ігрову практику забезпечувала Ліга конференцій.

У шести матчах ЛК Мудрик оформив 3+3 за системою гол+пас. Проти суперників третього ешелону він в порядку. Насмішок у соцмережах восени стало менше. Після розв'язання допінгових проблем українець ще матиме другий шанс в команді рівня Ліги конференцій. Про щось більше, звісно, треба забути.

Єгор Ярмолюк – 9

Єгор розпочинав сезон в ротації, а завершив – в основі Брентфорда. Півтори тисячі хвилин в АПЛ – прорив для 21-річного українця. Він скористався травмами конкурентів і закріпився в стартовому складі, вийшовши на третє місце в ієрархії хавбеків команди. Новий контракт став логічним кроком.

🗨️ "Just wow. They are a good team with good players and you, totally fair, well deserved win" 🙌



Thomas Frank in the dressing room after yesterday's win ❤️🤍 pic.twitter.com/5ZzEOh3BdM — Brentford FC (@BrentfordFC) December 8, 2024

Тренер переважно ставить Ярмолюка в опорну зону із завданням прикривати лівий фланг. Зрідка виходить пробігтись до чужих воріт. Проти топових суперників Брентфорд додатково насичував центр поля зусиллями українця.

Від Ярмолюка всі в захопленні. Вболівальники сиплють кілотонни гарних вражень, Томас Франк говорить про винятковий динамізм Єгора в кожному інтерв'ю. Навесні він прославився, показуючи найбільший пробіг серед гравців АПЛ на 90 хвилин. Ігрового часу відтоді стало більше, але лідерство Ярмолюк не втратив – 12,9 кілометра за матч.

Артем Довбик – 8

Довбик не переніс високу результативність з Жирони у Рому. Мінімум здивування і тим більше розчарування. Римський клуб пережив турбулентний рік з трьома тренерами, жоден з яких не створив нашому форварду комфортні умови. Навіть у позитивний період з Раньєрі українець залишався відірваним від команди та вкрай рідко зустрічався з м'ячем.

Артема погано годували передачами. Простіше ставало хіба що з появою Шомуродова – обидва проявили здатність грати в парі. Персональних претензій мало. Регулярні проблеми зі здоров'ям заважали набрати форму.

Довбик забив "своє": 17 голів у всіх турнірах з 17xG. Конверсія ударів – 19% (звичайно, не рівень Лукаку чи Тюрама, але така ж реалізація в Кіна та Пулішіча). Він все одно знаходив ситуації, де можна протиснути опонентів і заштовхати м'яч у ворота. Безпосередньо його голи принесли по три очки проти Фіорентини, Лечче, Кальярі, Комо та Удінезе.

У нещодавньому інтерв'ю форвард поділився враженнями, наскільки менше простору та часу дають захисники в Серії А. Потрібно дочекатись імені та бачення нового тренера Роми, після чого (за потреби) розглянути пропозиції з Прімери та Бундесліги, де сприятливіші умови, щоб залишатись на виду і класти по 20+ голів.

Віктор Циганков – 5

Травми знову завадили Віктору показати свій максимум. Також ми отримали підтвердження, що й здоровий Циганков не готовий грати в режимі двох матчів на тиждень. Якщо рік тому після прориву Жирони з'явились мрії про крок на підвищення, то тепер чітко зрозуміло – з таким здоров'ям дорога в елітний клуб закрита.

Креативні показники Циганкова впали, ефективність знизилась ще більше. Це можна списати на загальний регрес команди, але вінгер не виділявся. Класних індивідуальних перфомансів було зовсім мало: Осасуна, двічі проти Сельти, Леганес. І все ж Віктор зберігає важливий статус в Жироні. Йому довіряють стандарти (з яких каталонці забили 30% своїх голів).

Андрій Лунін – 4

Від сильного минулого сезону до посереднього поточного. Куртуа менше лікувався – Лунін менше грав. На жаль, шанс випав на жахливий період. Реал з Андрієм у воротах ковтнув 4 у Класіко та програв Мілану. Не через українця, але негативний осад у вболівальників залишився.

Лише одну гру Лунін витягнув для Мадрида – гостьовий півфінал Копа дель Рей на полі Сосьєдаду (6 ефектних сейвів). Втім, матч-відповідь проти басків перетворився на жах… Реал пропустив 4, а Лунін серйозно помилявся. Фінал кубка Анчелотті традиційно не довірив йому.

19 пропущених за 14 матчів – статистика не вражає. Десь підставляла експериментальна оборона, десь погано складались обставини, десь не спіймав свою гру Андрій. Якщо у сезоні-2023/24 він врятував Реал від 7 голів відповідно до системи xGOT, то в сезоні-2024/25 вийшов суто в нуль.

Вічне питання: чи варто Луніну йти з Реала, щоб стати десь першим номером. Однозначної відповіді немає. Андрій точно не рветься з клубу. Бути запасним кіпером в Мадриді, регулярно отримуючи хвилини, цілком нормально. Куртуа останнім часом не сталевий.

Анатолій Трубін – 5

Трубін чергував яскравий позитив і різкий негатив у Лізі чемпіонів. Після майстер-класу проти Баварії довелось пережити кілька кошмарів. Гаразд, той подарунок Рафіньї був випадковим, але фейли з Монако досі перед очима.

У чемпіонаті Португалії український воротар виконав свою роботу, пропустивши на 5 голів менше "очікуваного". Показник парируваних ударів впав з 78% до 72%, що суттєво. Анатолій наразі не ризикує втратити місце у воротах Бенфіки, однак такий сезон зовсім не наблизив до трансферу в топ-клуб.

Роман Яремчук – 4

Яремчук спробував зупинити падіння кар'єри. Довгий час не було й натяку на хороші зміни в Олімпіакосі. Роман сидів за спиною як Ель-Каабі, так і юного Костуласа. Тренер давав йому лише сміттєві хвилини перед фінальним свистком.

З лютого ситуація почала змінюватись, коли конкуренти заглянули в лазарет. Українець видав низку якісних матчів і допоміг команді оформити "Золотий дубль". Три голи у чемпіонській групі Суперліги, забитий м'яч у фіналі кубка. Він не те щоб робив різницю, але виділеним часом на полі розпорядився вже краще.

Про переломний момент говорити рано. Яремчук трудиться, однак віднайти себе не може. 6 голів за 900 хвилин при 9 змарнованих Big Chances – можна зрозуміти, чому Менділібар не надто вірить в нашого форварда.