Англія

Українець може бути дискваліфікований на термін до чотирьох років.

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін прокоментував ситуацію з допінгом українського вінгера Челсі Михайла Мудрика.

"Я багато разів говорив з Мудриком відколи виникла ця допінгова проблема. Він не розуміє, як це могло статися. Він не має жодного поняття. Загалом жодного. Тому його адвокати організували для нього тест на детекторі брехні, який він пройшов. Це стане частиною доказів, які б підтверджували, що він не зробив нічого навмисно.

Мудрик ясно дав зрозуміти, що це не його провина, що він склав позитивний тест. Тепер нам потрібно з'ясувати, як це сталося, і хто це зробив. Його адвокати намагаються це з'ясувати. Результатів проби Б й досі немає, тому питання залишається відкритим. Ніхто не знає, що сталося. Бажаю Мудрику всього найкращого. Він висококласний професіонал та дуже хороша людина. Його треба берегти.

Шахтар також має свій інтерес в цій ситуації. Це бонуси від його переходу до Челсі, пов'язані із його виступами. Якщо він не грає, це створює для нас проблеми, тому що ми потенційно можемо втратити 30 мільйонів євро. Так що Шахтар, Челсі та Мудрик – усі в одному човні. Ми всі підтримуємо Мудрика та сподіваємося, що незабаром йому дозволять продовжити грати у футбол", — наводить слова Палкіна GiveMeSport.

Нагадаємо, Мудрик здав позитивний допінг-тест у грудні минулого року, після чого його було відсторонено від футболу. За чутками, українцю загрожує дискваліфікація терміном до чотирьох років.