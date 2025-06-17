Англія

Захисник Челсі Леві Колвілл підсумував перший матч турніру, відзначивши важливість результату та налаштованість на наступні виклики.

Після перемоги Челсі з рахунком 2:0 над Лос-Анджелесом на старті турніру, центрбек лондонців Леві Колвілл оцінив гру команди та поділився очікуваннями від майбутніх поєдинків. За словами англійця, хоча гра не була ідеальною, головне завдання команда виконала — здобула перемогу.

"Найголовніше — здобути перемогу, і ми це зробили. Ми обирали, коли атакувати, а коли контролювати м’яч. Це не був ідеальний виступ, але в турнірному футболі головне — перемогти", — зазначив Колвілл.

Захисник наголосив, що попереду у Челсі нові виклики, адже на турнірі суперниками будуть команди з різними стилями гри.

"На нас чекають команди з різними стилями, і це буде серйозний виклик. Але ми отримаємо задоволення від цього й винесемо новий досвід. Турнір стартував, а ми вже налаштовуємося на наступний матч", — додав гравець.

Окремо Колвілл відзначив важливість надійної гри в обороні, зокрема у збереженні "сухого" рахунку.

"Зберегти ворота на замку — це найважливіше для захисників. Ми знаємо, що у нас фантастичні нападники, які завжди забивають. Тому наше завдання — не пропускати. Так, у суперника були моменти, але сподіваюся, що в наступному матчі ми зведемо їх до мінімуму".

Нагадаємо, що наступним суперником Челсі на турнірі стане бразильський Фламенго.