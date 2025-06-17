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Наставник "синіх" поділився своїми думками після гри з Лос-Анджелесом.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував перемогу своєї команди у матчі стартового туру групового етапу КЧС проти Лос-Анджелеса (2:0).

"Ми завершили сезон у Прем’єр-лізі та Лізі конференцій дуже впевнено в обороні, майже не пропускаючи. Сьогодні ми продовжили в тому ж дусі й хочемо зберегти цю настанову.

Що стосується Делапа та Джексона, то обидва – дуже хороші, і, сподіваюся, обидва будуть забивати й асистувати, як сьогодні. Я віддаю перевагу мати чотирьох-п’ятьох гравців, які забивають по 10–12 голів, ніж одного, що забиває 40. Сьогодні також забив Енцо – це чудово.

Минулого сезону ми намагалися використовувати різні загрози, різні інструменти. У нас були два-три місяці без Ніко та Марка, тож ми шукали інші рішення. Але коли маєш у складі таких нападників, як Ніко й Ліам – це приємне відчуття для головного тренера.

Педру Нету – чудова людина, дуже професійний і щодня багато працює. Сьогодні він провів дуже хороший матч і з моменту свого приходу до нас виступає на високому рівні. У наступному сезоні він, ймовірно, буде ще кращим у плані голів та асистів. Загалом ми дуже задоволені Педру", — наводить слова Марески прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд Челсі — Лос-Анджелес.