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Гранд чемпіонату Саудівської Аравії може спробувати придбати найкращого бомбардира Серії А-2024/25.

Ймовірно остаточна невдача в придбанні центрального нападника Наполі Віктор Осімгена змусила Аль-Хіляль шукати для себе іншого бомбардира.

За даними журналіста Ніколо Скіри, увагу клубу з Ер-Ріяда привернув, зокрема, Матео Ретегі з Аталанти (контракт до кінця червня 2028 року). Порталом transfermarkt 26-річний італієць оцінюється в 45 млн євро.

У сезоні-2024/25 Ретегі взяв участь у 49-ти матчах усіх турнірів, відзначившись 28-ма голами й дев'ятьма асистами. Матео став найкращим бомбардиром Серії А.

Раніше повідомлялося, що Аль-Хіляль визначив альтернативою атакувальному півзахиснику Манчестер Юнайтед Бруну Фернандешу виконавця "нерадзуррі".