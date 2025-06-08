Гранд чемпіонату Саудівської Аравії може спробувати придбати найкращого бомбардира Серії А-2024/25.
Матео Ретегі, Getty Images
08 червня 2025, 20:13
Ймовірно остаточна невдача в придбанні центрального нападника Наполі Віктор Осімгена змусила Аль-Хіляль шукати для себе іншого бомбардира.
За даними журналіста Ніколо Скіри, увагу клубу з Ер-Ріяда привернув, зокрема, Матео Ретегі з Аталанти (контракт до кінця червня 2028 року). Порталом transfermarkt 26-річний італієць оцінюється в 45 млн євро.
У сезоні-2024/25 Ретегі взяв участь у 49-ти матчах усіх турнірів, відзначившись 28-ма голами й дев'ятьма асистами. Матео став найкращим бомбардиром Серії А.
Раніше повідомлялося, що Аль-Хіляль визначив альтернативою атакувальному півзахиснику Манчестер Юнайтед Бруну Фернандешу виконавця "нерадзуррі".