Клуби ведуть переговори щодо трансферу 21-річного івуарійця.
Усман Діоманде, Getty Images
20 червня 2025, 08:38
Захисник Спортінга Усман Діоманде може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, у послугах 21-річного івуарійця зацікавлений Крістал Пелес.
Також наголошується, що сам футболіст готовий перебратися до АПЛ, а головний тренер "склярів" Олівер Гласнер вже дав свою згоду на потенційний трансфер.
Минулого сезону Діоманде провів 46 матчів, у яких забив два м'ячі.
Раніше повідомлялося, що Крістал Пелес підсилиться голкіпером збірної Аргентини.