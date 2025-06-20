Англія

Клуби ведуть переговори щодо трансферу 21-річного івуарійця.

Захисник Спортінга Усман Діоманде може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 21-річного івуарійця зацікавлений Крістал Пелес.

Також наголошується, що сам футболіст готовий перебратися до АПЛ, а головний тренер "склярів" Олівер Гласнер вже дав свою згоду на потенційний трансфер.

Минулого сезону Діоманде провів 46 матчів, у яких забив два м'ячі.

Раніше повідомлялося, що Крістал Пелес підсилиться голкіпером збірної Аргентини.