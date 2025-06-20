Англія

На нагороду претендують шість футболістів.

Професійний союз футболістів Англії опублікував список претендентів на звання найкращого гравця сезону в англійській Прем'єр-лізі.

На нагороду претендують шість гравців:

- півзахисник МЮ Бруну Фернандеш — 36 матчів, вісім голів та 11 асистів;

- нападник Ньюкасла Александер Ісак — 34 матчі, 23 голи та шість асистів;

- хавбек Ліверпуля Алексіс Мак Аллістер — 35 матчів, п'ять голів та п'ять асистів;

- півзахисник Челсі Коул Палмер — 37 матчів, 15 голів та дев'ять асистів;

- хавбек Арсеналу Деклайн Райс — 35 матчів, чотири голи та сім асистів;

- вінгер Ліверпуля Мохамед Салах — 38 матчів, 29 голів та 18 асистів.

Переможця буде визначено 19 серпня під час 52 церемонії нагородження від ПФА, яка пройде в Манчестері.

Раніше Football.ua розповів про тих, кому потрібен новий виклик та шанс проявити себе з гравців АПЛ.