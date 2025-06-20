На нагороду претендують шість футболістів.
Мохамед Салах, Getty Images
20 червня 2025, 13:52
Професійний союз футболістів Англії опублікував список претендентів на звання найкращого гравця сезону в англійській Прем'єр-лізі.
На нагороду претендують шість гравців:
- півзахисник МЮ Бруну Фернандеш — 36 матчів, вісім голів та 11 асистів;
- нападник Ньюкасла Александер Ісак — 34 матчі, 23 голи та шість асистів;
- хавбек Ліверпуля Алексіс Мак Аллістер — 35 матчів, п'ять голів та п'ять асистів;
- півзахисник Челсі Коул Палмер — 37 матчів, 15 голів та дев'ять асистів;
- хавбек Арсеналу Деклайн Райс — 35 матчів, чотири голи та сім асистів;
- вінгер Ліверпуля Мохамед Салах — 38 матчів, 29 голів та 18 асистів.
Переможця буде визначено 19 серпня під час 52 церемонії нагородження від ПФА, яка пройде в Манчестері.
Раніше Football.ua розповів про тих, кому потрібен новий виклик та шанс проявити себе з гравців АПЛ.