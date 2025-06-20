Англія

Функціонер швидко знайшов собі нове місце роботи.

Напередодні римська Рома оголосила про припинення співпраці зі спортивним директором Флораном Гізольфі.

За інфррмацією Девіда Орнштейна, 40-річний функціонер знайшов собі роботу в клубі англійської Прем'єр ліги. Керівництво новачка АПЛ Сандерленда близьке до призначення на посаду спортивного директора клубу Гізольфі.

Зазначається, що в послугах колишнього директора Роми були зацікавлені клуби з Італії та Саудівської Аравії, але він вирішив приєднатися до "чорних котів".

До Роми Флорна Гізольфі працював в Лансі з 2019 по 2022 рр. та Ніцці з 2022 по 2024 рр.