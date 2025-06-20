Англія

Бразилець хоче залишитися в Бетісі після вдалого сезону в Ла Лізі.

Вінгер Манчестер Юнайтед Антоні налаштований змінити клуб цього літа та навіть готовий піти на суттєві фінансові поступки. За інформацією Manchester Evening News, 25-річний бразилець погодився на зниження своєї зарплати на 30%, щоб отримати більше варіантів для трансферу.

Наразі Антоні заробляє 150 тисяч фунтів на тиждень, але готовий скоротити цю суму, аби продовжити кар'єру за межами Олд Траффорд. Основним претендентом на гравця залишається іспанський Бетіс, у якому він успішно провів другу частину сезону-2024/25 на правах оренди.

У складі "зелено-білих" Антоні відзначився дев'ятьма голами та п'ятьма результативними передачами в 26 матчах, допомігши команді дійти до фіналу Ліги конференцій та забезпечити участь у Лізі Європи наступного сезону.

Раніше повідомлялося, що Бетіс хоче поговорити з Манчестер Юнайтед про майбутнє Антоні.