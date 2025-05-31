Іспанія

Бразильський вінгер попрощався з іспанським клубом.

Вінгер Манчестер Юнайтед Антоні написав прощальні слова для Бетіса, де провів другу половину минулого сезону на правах оренди.

"Сьогодні той день, коли я хочу подякувати за один із найпрекрасніших розділів мого життя. Пишучи цю сторінку своєї історії, я хочу розповісти вам, чому ви були – і завжди будете – такими особливими для мене.

З дитинства футбол був для мене не просто мрією... Це був єдиний шанс змінити моє життя. Але для мене він означав більше... Це була моя радість. Багато хто бачив у футболі шлях до втечі, а я бачив у ньому шлях до себе. Гра була не прихистком, а долею, чистим щастям. Життя завело мене далеко – з фавел у великий світ. Я покинув Бразилію, грав у Нідерландах, грав в Англії, і з хлопчика перетворився на батька.

Багато що змінилося, але футбол... Футбол завжди був поруч, завжди був моєю тихою гаванню. Аж поки одного дня все не зруйнувалося. З раю в пекло. М'яч перестав заходити у ворота, радість згасла, мій світ потемнів, і я почав сумніватися в собі, у своєму таланті, у своїй пристрасті до гри... І саме тоді футбол зробив мені останній подарунок: Бетіс.

Коли я прийшов сюди, я не знав, чого очікувати, але навіть у найсміливіших мріях не міг уявити, що знайду те, що знайшов. З першого кроку в цьому клубі я відчув щось особливе. Це було як повернення додому, як віднайдення частини себе, яку я думав, що втратив. Завдяки вам я знову усміхнувся; завдяки вам я знайшов того хлопчика, яким колись був – того, хто любив футбол усім серцем. Завдяки вам футбол знову став любов’ю. Дякую, Реал Бетіс", — сказав Антоні у своєму Instagram.

Після переходу в Бетіс Антоні провів 26 матчів, у яких забив дев'ять голів та віддав п'ять гольових передач.

Контракт 25-річного бразильця з "червоними дияволами" розрахований до літа 2027 року.

Раніше повідомлялося, що Бетіс хоче поговорити з Манчестер Юнайтед про майбутнє Антоні.