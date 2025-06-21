Англія

Німецький плеймейкер став найдорожчим гравцем в історії клубу.

Ліверпуль офіційно оголосив про трансфер атакувального півзахисника Байера Флоріана Вірца.

Перехід 22-річного футболіста став рекордним для англійського клубу — згідно з інформацією ЗМІ, сума угоди склала 136,3 мільйона євро, з яких 117,5 мільйона сплачено гарантовано, ще 18,8 мільйона передбачено у вигляді бонусів.

Цей трансфер уже став найдорожчим в історії Ліверпуля та потенційно може побити рекорд АПЛ, якщо всі бонуси будуть виплачені. Наразі найдорожчим трансфером у Прем’єр-лізі залишається перехід Енцо Фернандеса з Бенфіки до Челсі за 121 мільйон євро.

Раніше повідомлялося, що Баєр не полишає спроб підписати найкращого молодого гравця Серії А на заміну Вірцу.