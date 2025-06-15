U-21

Гол Владислава допоміг "синьо-жовтим" здобути звитягу з рахунком 2:0.

Центрального нападника збірної України U-21 визнали найкращим гравцем матчу проти однолітків із Фінляндії у другому турі групового етапу чемпіонату Європи-2025 у Словаччині.

Фінляндія U-21 — Україна U-21 0:2 Відео голів та огляд матчу 15.06.2025

У протистоянні в словацьких Кошицях 23-річний українець перебував на полі з першої до 69-ї хвилини. На 28-й Ванат відкрив рахунок у поєдинку.

За даними transfermarkt, тепер на рахунку Владислава п'ять голів і два асисти в 15-ти матчах за збірну України U-21 у всіх турнірах. Він також має два результативних удари в 11-ти протистояннях (усі турніри) за головну національну команду.

Нагадаємо, представник київського Динамо на клубному рівні вдруге поспіль став найкращим бомбардиром сезону в УПЛ.

У середу, 18 червня, підопічні Унаї Мельгоси зустрінуться з нідерландцями в останньому, третьому турі групового етапу Євро-2025.