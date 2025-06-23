Мюнхенський клуб звернув увагу на Мартінеллі, Діаса та Гакпо як альтернативи для посилення флангів атаки.
Луїс Діас, getty images
23 червня 2025, 11:13
Після невдалих переговорів із Ніко Вільямсом, керівництво Баварії активізувало пошуки альтернатив серед гравців англійської Прем'єр-ліги. За інформацією німецького журналіста Крістіана Фалька, мюнхенський гранд зацікавлений у переході одразу кількох топових вінгерів.
У шорт-лист Баварії потрапили Габріель Мартінеллі з Арсеналу та Луїс Діас із Ліверпуля. Обидва футболісти мають яскраву статистику за підсумками сезону 2024/25: бразилець Мартінеллі відзначився десятьма голами та шістьма асистами у 51 матчі, а колумбієць Діас — 17 голами й вісьмома передачами у 50 зустрічах.
Також мюнхенці не знімають з радара ще одного представника Ліверпуля — Коді Гакпо. Нідерландець провів лише другий сезон у АПЛ, але вже викликав інтерес завдяки своїй універсальності та продуктивності.
Трансферна вартість потенційних новачків становить: 55 мільйонів євро за Мартінеллі та 70 мільйонів за Діаса.
Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед цікавиться можливістю трансферу півзахисника мюнхенської Баварії Жуана Паліньї.