Німеччина

Мюнхенський клуб звернув увагу на Мартінеллі, Діаса та Гакпо як альтернативи для посилення флангів атаки.

Після невдалих переговорів із Ніко Вільямсом, керівництво Баварії активізувало пошуки альтернатив серед гравців англійської Прем'єр-ліги. За інформацією німецького журналіста Крістіана Фалька, мюнхенський гранд зацікавлений у переході одразу кількох топових вінгерів.

У шорт-лист Баварії потрапили Габріель Мартінеллі з Арсеналу та Луїс Діас із Ліверпуля. Обидва футболісти мають яскраву статистику за підсумками сезону 2024/25: бразилець Мартінеллі відзначився десятьма голами та шістьма асистами у 51 матчі, а колумбієць Діас — 17 голами й вісьмома передачами у 50 зустрічах.

Також мюнхенці не знімають з радара ще одного представника Ліверпуля — Коді Гакпо. Нідерландець провів лише другий сезон у АПЛ, але вже викликав інтерес завдяки своїй універсальності та продуктивності.

Трансферна вартість потенційних новачків становить: 55 мільйонів євро за Мартінеллі та 70 мільйонів за Діаса.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед цікавиться можливістю трансферу півзахисника мюнхенської Баварії Жуана Паліньї.