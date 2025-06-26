Англія

Вихованець клубу надовго підписався з "канонірами".

Лондонський Арсенал продовжив контракт з вихованцем клубу лівим фулбеком Майлзом Льюїс-Скеллі. Про це повідомляє офіційний сайт "канонірів".

Зазначається, що нова трудова угода 18-річного англійця буде розрахована до 30 червня 2030 року.

"Я такий гордий і щасливий. Знаю, що ці слова прості, але я думаю, що вони підсумовують те, що я відчуваю, підписуючи контракт із цим клубом. Я фанат Арсеналу, і це як мрія, що стала реальністю.

Я втілив у собі цінності клубу і пройшов через це. У мене ще багато років попереду, тож я зможу продовжувати залишатися скромним і бути хорошою людиною — це найголовніше для мене", — заявив Льюїс-Скеллі.

Минулого сезону Майлз Льюїс-Скеллі відіграв за Арсенал 39 матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Арсенал досяг повної домовленості щодо Нергора на тлі відходу Парті вільним агентом.