Англія

Угорський захисник емоційно прокоментував свій трансфер та пообіцяв боротися за трофеї на Енфілді.

Новачок Ліверпуля Мілош Керкез, який перебрався з Борнмута, дав перше інтерв’ю після офіційного оголошення про свій трансфер. 20-річний угорський фулбек поділився емоціями та амбіціями в новому клубі.

"Я дуже щасливий. Для мене це велика честь – грати за один з найбільших клубів світу, найбільший клуб Англії. Я просто дуже, дуже щасливий і схвильований.

Я хочу подякувати всім за те, що ви проявили до мене таку величезну любов ще до того, як про це було оголошено. Продовжуйте підтримувати команду, як ви завжди це робили, тому що ви – найкращі вболівальники в світі.

Я віддам все — абсолютно все — щоб виграти трофеї з цим клубом і, сподіваюся, забити кілька голів на Енфілді. Я з нетерпінням чекаю, коли почую вашу підтримку. До швидкої зустрічі", — сказав Керкез.

Минулого сезону Мілош Керкез відіграв за Борнмут 41 матч, забив два голи та віддав шість результативних передач.