Англія

Аксель Туанзебе приєднається до новачка АПЛ на правах вільного агента.

Бернлі офіційно оголосив про підписання центрального захисника Акселя Туанзебе.

27-річний англієць приєднається до клубу з 1 липня після завершення контракту з Іпсвічем і стане частиною команди Скотта Паркера в сезоні-2025/26.

Бернлі не розголошує деталей угоди, але підкреслює, що досвідчений центрбек покликаний посилити оборонну лінію команди в її дебютному сезоні після повернення до еліти.

У минулому сезоні Туанзебе відіграв 22 матчі в складі Іпсвіча в рамках Англійської Прем'єр-ліги, записавши на свій рахунок одну результативну передачу.

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