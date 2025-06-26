Англія

Ще один новачок для клубу АПЛ.

Бернлі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з захисником Феєнорда Квіліндсі Гартманом.

Угода з 23-річним нідерландцем розрахована до літа 2029 року. Сума трансферу не розголошується.

Минулого сезону Гартман провів 12 матчів, у яких забив одну гольову передачу.

Також на рахунку Квіліндсі чотири матчі у складі збірної Нідерландів (один гол та один асист).

Раніше повідомлялося, що новачок АПЛ підписав талановитого воротаря.