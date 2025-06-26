Ще один новачок для клубу АПЛ.
Квіліндсі Гартман, ФК Бернлі
26 червня 2025, 21:58
Бернлі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з захисником Феєнорда Квіліндсі Гартманом.
Угода з 23-річним нідерландцем розрахована до літа 2029 року. Сума трансферу не розголошується.
Минулого сезону Гартман провів 12 матчів, у яких забив одну гольову передачу.
Також на рахунку Квіліндсі чотири матчі у складі збірної Нідерландів (один гол та один асист).
Раніше повідомлялося, що новачок АПЛ підписав талановитого воротаря.